Birkenau: Zwei Straßen halbseitig gesperrt
Auf die Birkenauer kommen zwei halbseitige Sperrungen zu. Die erste beginnt direkt am Mittwoch.
Birkenau. Wie die Birkenauer Gemeindeverwaltung mitteilt, wird es ab Mittwoch, dem 18. März, beziehungsweise in der kommenden Woche auf zwei Straßen zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. So wird aufgrund einer notwendigen Reparatur zweier Sinkkästen die Kallstädter Talstraße 5 bis 11 von heute bis einschließlich Samstag, 21. März, und dann noch einmal von Montag, 23. März, bis Dienstag, 24. März, nur halbseitig mittels einer Ampelschaltung befahrbar sein.
Die zweite Maßnahme betrifft die Liebersbacher Straße im Ortsteil Nieder-Liebersbach. Aufgrund einer notwendigen Reparatur des Trinkwasserhausanschlusses im Anwesen 133 ist sie vom 23. bis einschließlich 27. März ebenfalls nur halbseitig mittels Ampelregelung befahrbar sein. (jün)