Bunte Narrenshow bei den Liewerschbescher Rieweleschern in Nieder-Liebersbach

Nieder-Liebersbach. In die Welt von Farb- und Pinselstrich entführten die Liewerschbescher Riewelescher das Publikum, als sie an zwei Abenden zu ihren Prunksitzungen in die alte SVG-Halle im Birkenauer Ortsteil Nieder-Liebersbach einluden. Unter dem Motto „Über Comics und Bücher mit den tollsten Geschichten wollen euch die Riewelescher zur Fastnacht berichten“ hieß Sitzungspräsident Kai Jochim das zahlreich erschienene närrische Volk willkommen zu der Narrenshow, zu der auch Birkenaus Bürgermeister Milan Mapplassary und Vertreter der weiteren Birkenauer Fastnachtskooperationen gekommen waren.