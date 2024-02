Riewelescher begeistern an zwei Abenden

Nieder-Liebersbach. Die Liewerschbescher Riewelescher ließen mit ihren Prunksitzungen die alte SVG-Halle zur Broadway-Kulisse werden. Sitzungspräsident Kai Jochim begrüßte das närrische Publikum, in der sehr gut gefüllten Halle, besonders Ortsvorsteher Marc Steinmann und Bürgermeister Milan Mapplassary. Zuvor hatte der Spielmannszug der SVG mit Flöten und Schlagwerk mit berühmten Musical- und Filmmelodien für den musikalischen Sitzungsauftakt gesorgt.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Die Nachwuchstänzerinnen der Dance Devils stellten im Leopardendress die Lieder des Musicals „König der Löwen“ in den Mittelpunkt. Die neun Mädchen sorgten mit ihren Tänzen zu den Hits „The Lion Sleeps Tonight“, aber auch dem Shakira-Hit „Waka Waka“ für einen Einstieg nach Maß.

Dance Devils – König der Löwen (nur erste Sitzung, Kooperation ) Kooperation SVG Nieder-Liebersbach/TV Reisen: Luisa Unger, Louisa Klein, Lara Lehnert, Jana Maier, Emily Nguyen, Franziska Keil, Felizitas Gaida, Miriam Dörr, Amelie Kopp. Just Us – Aladdin (nur zweite Sitzung), Kooperation zwischen TV Reisen/SVG Nieder-Libersbach: Johanna Bauer, Melina Bauer, Lucy Becher, Stella Brossart, Melina Carta Diaz, Lina Dieter Amelie Gehron, Gizem Gökduman, Nilda Gökdumanm,Tuana Gökduman, Chantal Hartmann, Sophie Hummel, Leonie Kopp, Kim Leonard, Lusiana Nika, Marie Sattler, Ann-Sophie Schlichtmann, Jette Schmitt, Sophie Seiler, Cleo Murariu. Little Rebels, Great Rebels – High School Musical: Josephine Klos, Hanna Schmitt, Marlene Bareiß, Lina Schmittinger, Leni Schmitt, Merle Heinrich, Carla Dietrich, Hannah Wagner, Ella Parg, Amelie Zeeb, Clara Luhn, Milena Miska, Lea Marullo, Sarah Rautenberg, Magdalena Klos, Mara Wunderlich, Helena Zeeb, Amelie Dietrich, Paula Luhn, Lotta Kroupal, Amy Schlemmer, Mia Krieger, Emilia Gärtner, Sophie Gärtner, Lena Schroth, Pia Stahl, Zazar Schmitt, Marie Schmidt, Lena Herres. Dance Fusion – Westside Story: Kooperation TV Reisen, TSV Weiher, SVG Nieder-Liebersbach: Johanna Emig, Marie Dreißigacker, Samira Koch, Laura Hertinger, Lisa Herdt, Celine Amend, Lisa Fiereck, Laura Guschelbauer, Luisa Jäger, Marlene Kiesling, Leonie Kühn, Noelle Molitor, Denise Staier, Sarah Kohl, Maja Hoffmann. X-treme – Moulin Rouge: Patrick Schmittinger, Nele Schmitt, Marie Schmitt, Madita Schmitt, Marie Wetzel, Michelle Wetzel, Helena Haiber, Emily Steigerwald, Céline Stein, Annalena Eck, Julia Sprenger. Elements – Starlight Express: Marco Schmittinger, Kim Wetzel, Vivien Fath, Manuela Brender, Jessica Bräunig, Ina Dreißigacker, Saskia Morr, Franziska Frech, Kristina Beisel, Kristina Roth, Annika Koch, Janina Habel, Madita Schmitt. Männerballett Ober-Liebersbach – Schmucker-Schlucker, Mamma Mia: Fabian Schmittinger, Felix Kohl, Daniel Kohl, Florian Kohlmann, Florian Steiner, Peter Jochim, Marco Schmittinger, Thomas Kegel, Sitzungspräsident Kai Jochim. Kerweboschde, Bütt SisterAct: Lars Hennig, Alexander Scherer, Simon Bürner, Felix Kohl, Linas Herker, Steffen Kohlmann und Peter Jochim Kiosk Bütt: Steffen Kohlmann, Florian Kohlmann, Janina Mechnig Protokoll, erste Sitzung: Andreas Klos; zweite Sitzung: Michael Böhler. Büttenrede, Musical Casting: Kai Jochim, Peter Jochim- Elferrat: Kai Jochim (Sitzungspräsident), Lars Hennig, Alexander Scherer, Felix Kohl, Linus Herker, Nils Heckmann, Sebastian Otto, Michael Mader, Tino Bohrmann, Sebastian Roth, Colin Eckert, Max Postel, Alex Postel, Loris Marquardt, Sören Stein. Spielmannszug SVG Nieder Liebersbach: Kim Wetzel, Vivien Fath, Stefanie Scheuermann, Nele Schmitt, Marion Kohl, Janina Mechnig, Florian Kohlmann, Hans Georg Mitsch, Ronald Winter, Florian Lösch, Maja Lösch, Andreas Klos, Michael Böhler, Peter Kohlmann, Merlin Kohlmann, Wolfgang Nedic und Dustin Nedic.

Eine amerikanische Schule hatte die Jugendtanzsportgruppen Little Rebels und Great Rebels als Schauplatz für ihre Tanzaufführung gewählt. Zu den Songs des High-School-Musicals setzten sie tolle Tanzideen bestens um, kostümiert als Cheerleader und Basketball-Spielerinnen. Da blieb dem närrischen Volk nur die Wahl, aufzustehen und mitzuklatschen.

Der Bürgersteig vor dem Liebersbächer Kiosk kann sehr wohl mithalten mit dem Broadway in New York. Davon überzeugten Steffen Kohlmann, Florian Kohlmann und Janina Mechnig in ihrer Bütt das Publikum. Schließlich komme „Die Schöne und das Biest“ im Ortsgasthaus regelmäßig zur Aufführung und aus dem „Tanz der Vampire“ werde dort ganz schnell „Tanz mit paar Biere“. Auch auf „Williams Christ Superstar“ müsse dort nie verzichtet werden.

Phantom aus Liewersbach

Als Phantom aus Liewersbach hatte sich Protokoller Andreas Klos das Jahr über im Schatten versteckt und die Ereignisse im Ort, über die man spricht, in Erfahrung gebracht. Zu große Sorgen machten sich die einen. Der Protokoller nannte die Kritik mancher Bürger an der Entscheidung, das ehemalige Jugendhaus als Unterbringungsort für Flüchtlinge zu nutzen. Er riet in dieser Frage zu ein wenig mehr positivem Denken. Zu wenige Sorgen hätten sich indes einige SVGler gemacht, die eine Tischtennisplatte als Büffet zweckentfremdet hatten. In den Wettkampfbelag des Sportgerätes seien nach dieser Nutzung deutliche Brand Abdrücke des Würstelsieders zu erkennen. „Aber wer kommt schon auf die Idee, dass in einem Sportgeräteraum tatsächlich Sportgeräte sein können?“, fragte er mit einem Schmunzeln.

Es heißt Amen, nicht Prost

Als ehrwürdige Nonnen begrüßten die Kerweboschde das Publikum. In ihrer Bütt verrieten sie die E-Mail-Adresse Gottes, die „urbi@orbi“ laute, erinnerten sich beim Biertrinken brav daran, dass es „Amen“ und nicht „Prost“ heißt und schlugen bei ihrer Playback-Show den Song-Bogen zwischen „Hallelujah“ und „Highway To Hell“.

Das Männerballett aus Ober-Liebersbachs holte die Musik und die Mode der 1980er-Jahre auf die Bühne. Zu den Klassikern der Pop-Band Abba in stilgerechter Glitzerkostümierung feierten sie tanzend gemeinsam mit dem Publikum.

Die Tanzgruppe „Elements“ war mit ihrem Starlight Express ein besonderer Höhepunkt des Abends. Mit einem hervorragend entworfenen und perfekt umgesetzten Tanzvorstellung brachten sie das Rennen der Lokomotiven in umwerfenden silbernem, rosafarbenem und schwarzem Outfit auf die Bühne und feierten bei ihrer Zugabe gemeinsam mit den Narren, dass der Zug keine Bremse hat.

Was passiert, wenn ein Liebersbacher beim Filmregisseur um eine Rolle vorspricht, das zeigten Kai und Peter Jochim in ihrer Bütt. Doch spätestens, nachdem der Filmemacher den Schwanensee-Tanz im roten Tutu des Vorsprechenden gesehen hatte, war dessen Besetzung als Warzenschwein in einer Kindersendung gemachte Sache.

Die Tanzgruppe „Dance Fusion“ erwies dem Musical „ Westside Story“ die Ehre. Mit Schirmmütze und in blauen Latzhosen brannten sie ein klasse Tanzfeuerwerk ab und ließen mit einer synchron ausgeführten a-cappella-Klatsch- und Stampfsequenz, dass Tanz auch Musikinstrument sein kann.

Nach Paris in Moulin Rouge