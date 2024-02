CV Kapital feiert zirkusreifen und kunterbunten Rosenmontag

„Manege frei“ hieß es im Haus des Gastes am vergangenen Montagabend, denn der CV Kapital (CVK) hatte traditionell zur Rosenmontagssitzung nach Schimmeldewog eingeladen. Sitzungspräsident und Zirkusdirektor Sebastian Siefert entführte das Publikum in die kunterbunte Welt des Zirkus CVK. Tatkräftig unterstützt wurde er dabei von Clown Katharina Zink, die die Zuschauer nicht nur mit einem kleinen magischen Intermezzo verzauberte, sondern bei der Schunkelrunde vor der Pause auch mit glasklarem Live-Gesang glänzte.

Gefahren der Reha

Fast schon ein Fastnachtsurgestein ist dagegen die einzige Büttenrednerin des Abends: Tanja Kunkel alias Apolonia. Sie müsse in Reha, berichtete sie, denn sie habe „Rücken“. Das sei aber alles gar nicht so einfach: Zum Beispiel könne die Wassergymnastik bei einem unvorsichtigen Einsatz des Schwimmbretts mit einer Gehirnerschütterung des Vordermanns enden.

Schon bei den Vorbereitungen habe es Schwierigkeiten gegeben: Das Telefonshopping habe sie bei der Suche nach einem Badeanzug aufgegeben. Das Teil, das sie bestellt hatte, habe an einigen Stellen zu wenige und an anderen zu viele Löcher gehabt.

Nein – viel lieber gehe sie in die Geschäfte. Da habe sie sich in ein Kleid verliebt, das mal „Chanel“ gehört habe – so stehe es zumindest auf dem daran hängenden Etikett. Die Empfehlung der Verkäuferin: Die Tasche von Louis und die Schuhe von Valentino würden gut dazu passen. Da habe es ihr mit dem Second-Hand-Shopping gereicht, sagte sie, denn Männer hätten doch immer so breite Füße.