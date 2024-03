Theatergruppe Schönmattenwag überzeugt mit krachender Komödie

Der Ausdruck „1-A-Brummernummer“ fiel an diesem Abend häufiger – und wurde fast schon zum Motto des Abends. Denn eine solche „1-A-Brummernummer“ brachte die Theatergruppe Schönmattenwag unter der Regie von Renate Walter am vergangenen Wochenende mit ihrer Inszenierung von „Hotel im Angebot“ von Michael Parker auf die Bühne.

Das Haus des Gastes in Unter-Schönmattenwag in Wald-Michelbach war brechend voll, als sich am Premierenabend der Vorhang zum „Crocodile Rock“ öffnete. Was folgte, waren rund zwei Stunden voll mit absurden Gestalten, noch absurderen Situationen, Verwirrspielen, Kostümwechseln – und voll mit Humor, schauspielerischem Können und Leidenschaft.