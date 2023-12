Laienschauspieler haben "Hotel im Angebot"

Zum Inhalt

Da sich der Kaufinteressent Mr. Lewis aus New York angekündigt hat, müssen sich Hotelbesitzer Brian Cody und seine Frau Terry etwas einfallen lassen. Um eine höhere Auslastung vorzutäuschen, wird Terry einen Hotelgast spielen. Dafür muss das Zimmermädchen Maureen Terrys Aufgaben wie Wäsche- und Waschmaschinendienst, Rezeption, Bedienung oder Zimmerservice übernehmen und ist damit hoffnungslos überfordert. Auch der Hausmeister Hopkins, der dem Alkohol sehr zugeneigt ist, muss einen Hotelgast spielen. Als Mr. Lewis in Begleitung seiner Frau eintrifft, nehmen die Ereignisse eine verwirrende und unerwartete Wendung.

Seit Oktober wird geprobt

Die Proben haben im Oktober begonnen. Seitdem sind die Schauspieler zweimal pro Woche, montags und samstags, aktiv. Über Weihnachten und Neujahr ist erst einmal Pause, dann geht es in die heiße Phase. Die Proben waren bisher sehr schön, ergänzt die Regisseurin. Das Stück entwickelt sich nach und nach – ebenso wie die Textsicherheit. Getragen werden die Schauspieler in ihrer Begeisterung von den vielen positiven Reaktionen auf das Vorgängerstück „Alles auf Krankenschein“. Nach der Aufführung gab es viel Resonanz, einerseits über die sozialen Medien, aber auch im persönlichen Gespräch.

Gutscheine für die drei Aufführungen von „Hotel im Angebot“ am 8., 9. und 10. März 2024 im Haus des Gastes gibt es ab sofort bei Renate Walter in Schönmattenwag, per E-Mail an die1961@gmail.com oder telefonisch unter 06207/7823. Der reguläre Vorverkauf startet nach Fasching drei Wochen vor den Aufführungsterminen. Aktuelles auch unter www.facebook.com/TheaterSchoenmattenwag