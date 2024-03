Warum die 21-jährige Riva Jöst das Dorftheater liebt

Der Vorhang öffnet sich. Das grelle Scheinwerferlicht geht an. Bis auf die Gesichter in den ersten paar Reihen ist im Saal nichts zu erkennen. Dann geht sie los – die Premiere, auf die das Team auf und hinter der Bühne monatelang hingearbeitet hat. So oder so ähnlich wird der morgige Tag für die Theatergruppe Unter-Schönmattenwag verlaufen.