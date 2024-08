Obere Tabellenhälfte Ziel für FC Odin Unter-Schönmattenwag

Beim FC Odin Unter-Schönmattenwag wird in der am kommenden Wochenende startenden Verbandsrunde wieder der Ball rollen. Nach zwei Jahren in der Spielgemeinschaft mit der SG Wald-Michelbach und einer zweijährigen kompletten Pause wagt der Überwälder Verein im 100. Jahr seines Bestehens den Neuanfang mit einer neu aufgestellten Mannschaft.

Für den langjährigen B-Ligisten geht es nach dem Rückzug der eigenen Mannschaft vor vier Jahren nun in der Fußball-Kreisliga D2 weiter. Für den Neustart hat der Verein einen ganz jungen Trainer gewinnen können, und zwar den gerade mal 20 Jahre alten Luca Schuster, der zuletzt bei der KSG Mitlechtern spielte und dort auch mehrere Jahre als Jugendtrainer tätig war.

Zufälliger Kontakt

Der Kontakt hatte sich eher zufällig ergeben, denn Schuster war in seiner B-Jugendzeit zum JFV Wald-Michelbach/Abtsteinach gewechselt und hatte sich dort auch mit Spielern aus Unter-Schönmattenwag angefreundet. Beim Feuerwehrfest kam man dann ins Gespräch und als er erfuhr, dass der FC Odin gerne wieder eine Mannschaft aufstellen würde, war er schnell Feuer und Flamme. „Ich hatte aufgrund von mehreren Verletzungen die Lust am Fußball etwas verloren, doch als mich meine Freunde fragten, ob ich nicht Interesse hätte, als Trainer einzusteigen, habe ich ein Konzept erarbeitet und dies dem Vorstand vorgestellt. Das kam gut an und jetzt wollen wir versuchen, wieder Leben auf den Sportplatz zu bekommen“, berichtet er im Gespräch mit unserer Sportredaktion.

Zusammen mit Toni Wurzel und Steffen Knapp ging er die Rekrutierung von neuen Spielern an, was dann auch schnell Früchte trug. So kann er kurz vor dem Rundenstart von einem Kader von 26 bis 28 Spielern berichten, wobei 16 bis 18 der Akteure, die bisher regelmäßig zum Training und zu den Spielen kamen, das Grundgerüst bilden und gewährleisten sollen, dass der FC Odin die Runde durchspielen kann.

In der Vorbereitung wurde intensiv daran gearbeitet, der Mannschaft Struktur und eine taktische Ausrichtung zu geben. Dass ein Neustart nicht so einfach ist, musste Schuster in den ersten Testspielen feststellen, die allesamt deutlich verloren gingen. „Wir sind hier jedes Mal in der ersten Halbzeit eingebrochen, haben einfache Fehler im Spielaufbau gemacht und so viele unnötige Tore bekommen“, sagt er und nennt beispielhaft das 1:7 gegen den TSV Aschbach II oder das 2:10 gegen die KSG Mitlechtern II. In Mitlechtern nahm er in der Pause einige Umstellungen vor, die sehr gut funktionierten. „Die zweite Halbzeit endete 2:3, das sah dann viel besser aus.“

Gute Fortschritte

So machte die Mannschaft zuletzt gute Fortschritte, die sich dann im Kreispokalspiel gegen den SV Bobstadt zeigten. „Wir haben zwar 0:1 verloren, es hätte aber auch 1:0 für uns ausgehen können. Wir haben die Partie ausgeglichen gestaltet und hatten vorne einfach ein bisschen Pech bei unseren Abschlüssen. Bobstadt schätze ich als Mannschaft ein, die in der Kreisliga D1 vorne mitspielen will. Von daher sehe ich uns auf einem guten Weg“, fasst er seine letzten Eindrücke zusammen.

In den vergangenen Testspielen kristallisierten sich auch die Eckpfeiler der Mannschaft heraus. Hier nennt Schuster in der Abwehrkette Stefan Rabsch und Nico Helfrich, im Mittelfeld baut er auf die beiden Spielmacher Lukas Wecht und Philipp Mager und im Angriff auf Bjarne Meyenborg und Marc Pahlke.

Die sportliche Verantwortung ruht aber nicht allein auf seinen Schultern, wie er bekennt. Unterstützung bekommt er von dem erfahrenen Bahtiyar Dastan, der ebenso als spielender Co-Trainer agiert wie der langjährige Schönmattenwager Torhüter Ramon Jöst. Und auch das Umfeld sieht Schuster gut aufgestellt mit dem Spielausschuss, in dem unter anderem mit Steffen Knapp und Michael Löwer oder Toni Wurzel erfahrene Vereinsmitarbeiter mitwirken.

In der Kreisliga D2 wollen sich die Unter-Schönmattenwager in der oberen Hälfte etablieren. „Natürlich können wir uns noch nicht richtig einschätzen, aber nach dem Spiel gegen Bobstadt denke ich, dass das mit der Mannschaft möglich sein sollte. Daran werden wir arbeiten“, kündigt er an.

Auf einem Niveau

Das Feld in der untersten Kreisklasse sieht er als sehr ausgeglichen an. „Die meisten Teams spielen wohl auf einem Niveau“, erklärt er, hat aber die TG Jahn Trösel II als einen der Favoriten auf die Meisterschaft ausgemacht. Und auch den TSV Hambach II führt er aufgrund dessen Heimstärke an.

Kader: Bahtyar Dastan. David Gerl, Mario Haubert, Nico Helfrich, Adrian Hofsetz, Ramon Jöst, Alex-ander Keilmann, Steffen Knapp, Christian Lewald, Lukas Lücke, Philipp Mager, Finn und Janne Meinecke, Bjarne Meyenborg, Mohammad Nerabi, Domenic Neuber, Marc Pahlke, Steffen Rabsch, Marc Ritter, Robert Safta, Luca Schuster, Marcel Stay, Michael Walter, Abdifatah Warsame, Silas Weber, Julian und Lukas Wecht, Justin Weihrauch, Moritz Wolf.

Spielertrainer: Luca Schuster, Co-Spielertrainer Bahtiyar Dastan und Ramon Jöst.

Saisonziel: In der oberen Hälfte der Kreisliga D2 etablieren.