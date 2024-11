Die Odin-Ultras singen: „Hurra, wir sind der Asi-Klub aus Korsika“

In der 79. Minute im Spiel des FC Odin Schönmattenwag gegen den SV Mittershausen/Scheuerberg sah es einen kurzen Augenblick so aus, als könnten die 30 Zuschauer und die vier Personen, die sich kostensparend oben an der Straße platziert hatten, Zeugen eines seltenen Ereignisses werden. Andreas Buchholz startete über rechts durch, die Abseitsfalle des FC Odin schnappte nicht zu, er zog aus halbrechter Position ab und scheiterte am linken Pfosten.