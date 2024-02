So plant der FC Odin Schönmattenwag sein Comeback

Zum 100-jährigen Jubiläum macht sich der FC Odin Schönmattenwag selbst das schönste Geschenk, denn in der kommenden Saison wird der Traditionsverein wieder eine Fußballmannschaft am Start haben. Das ist durchaus überraschend, denn nachdem die Spielgemeinschaft mit der SG Wald-Michelbach in der vergangenen Saison auslief, verschwand der FC Odin erst einmal von der Bildfläche. Jetzt ist also die Rückkehr geplant, die dann ganz unten in der Kreisliga D stattfinden wird.

„Wir sind sehr optimistisch“, freut sich der langjährige Abteilungsleiter Toni Wurzel (58), der in seiner Arbeit von Steffen Knapp unterstützt wird, dass der Ball nach nur einer Runde in Schönmattenwag wieder ins Rollen kommt. Zu verdanken hat das der FC Odin in erster Linie dem Engagement von Luca Schuster, der auch als Spielertrainer fungieren wird. Der 20-Jährige kommt von KSG Mitlechtern und will zusammen mit einigen Freunden und Bekannten in Schönmattenwag etwas aufbauen.

Spieler werden reaktiviert

Sein Vater Klaus Schuster spielte selbst lange Fußball beim SV Hammelbach und wird den Sohn als Co-Trainer unterstützen. Luca Schuster war bereits von 2020 bis 2023 D- und C-Jugendtrainer bei der JSG Lörzenbach/Mitlechtern. 2020 wechselte er zum JFV Wald-Michelbach und fand Freunde in Schönmattenwag. Die schmucke Sportanlage des FC Odin in Korsika gefiel ihm sehr gut – und er wollte wieder Leben auf den Kunstrasen bringen.

Im Oktober gab es den ersten Kontakt mit dem Verein, auf einer Vorstandssitzung stellte Luca Schuster sein Konzept vor und am 24. November wurde bereits das erste Training absolviert. Auch wenn viele Fußballer zuvor nur hobbymäßig gespielt haben, ist Schuster zuversichtlich, eine gute Truppe aufzustellen, die zweimal in der Woche trainiert. Man will konkurrenzfähig sein, reines Hobbygekicke soll es beim FC Odin jedenfalls nicht geben, betont Wurzel: „Wenn alle mitziehen, will er schon oben mitspielen.“

Die neuen jungen Spieler sollen Unterstützung von einigen Routiniers des FC Odin bekommen, die als „Back-up“ (Wurzel) reaktiviert werden. Nico Helfrich, Christian Lewald und Torwarttrainer Marc Ritter waren beispielsweise ebenfalls schon in Schönmattenwag aktiv.

Und möglicherweise gelingt es dem FC Odin auch noch, David Gerl vom SV Lörzenbach oder Daniel Koudele, der vor vier Jahren zum FC Finkenbachtal gewechselt ist, zurückzuholen. Derzeit beziffert Wurzel den Kader auf 17 bis 18 Spieler, die bis zum Sommer schon regelmäßig trainieren können. Der Kader könnte zwar etwas größer sein, doch in Schönmattenwag hat man schließlich Erfahrungen, wie der Spielbetrieb mit einer dünnen Spielerdecke gemanagt werden kann.