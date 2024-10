Fürth. Es herrscht rege Betriebsamkeit in diesen Tagen im Theater an der Goethestraße (TaG). Noch eine Woche trennt die Theaterabteilung der Spielvereinigung/DJK (SV) Fürth von der Premiere ihres neuen Stückes. Es ist die mittlerweile 29. abendfüllende Inszenierung in 32 Jahren, welche die Gruppe auf die Beine stellt – und wie jedes Jahr gibt es viel zu tun, bis die Theaterabende im TaG starten können.