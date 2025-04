100 Jahre SV Fürth: Das erwartet die Vereinsmitglieder dieses Jahr

Fürth. Während im Fürther Stadion viele kleine Fußballer in grünen Trikots beim Ostercamp des SV Fürth durch die Gegend flitzen, sind ein paar Meter weiter Mitglieder des Vorstandes und Vertreter der Sparkassenstiftung Starkenburg zusammengekommen. Der Anlass ist mindestens ebenso erfreulich wie der Spaß am Spiel, der sich bei den Nachwuchskickern gerade hör- und sichtbar einstellt: Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums, das „der SV“ – oder genauer: die Spielvereinigung/DJK Fürth – in diesem Jahr feiert, hat der Stiftungsvorstand eine Spende in Höhe von 2.500 Euro ins Weschnitztal gebracht.