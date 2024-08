Social Media-Stars kicken am 1. September im Fürther Stadion

Zuschauerzahlen im vierstelligen Bereich sind die Verantwortlichen des SV Fürth durchaus gewöhnt. So sahen über 1000 Zuschauer das bislang letzte Ortsderby gegen den FC, auch beim siegreichen Kreispokalfinale Anfang Juni gegen Eintracht Wald-Michelbach kratzten die Grün-Weißen an der magischen Grenze.

Das „Grill- & Familienfest 2024“ des SV am 1. September könnte alles bislang Dagewesene nun jedoch locker in den Schatten stellen – sofern die Pläne und Wünsche in Erfüllung gehen.

SV verspricht "absolutes Highlight"

Denn die Verantwortlichen haben sich für diesen Tag überaus prominente Verstärkung ins Boot geholt: Schiedsrichter-Influencer Pascal Martin, alias „Qualle“, der seit einigen Monaten in Fürth lebt, wird das ohnehin schon vielversprechende sportliche Programm des Tages – um 12.30 Uhr trifft die 1b des SV in der B-Liga auf die SG Hammelbach/Scharbach, um 14.30 Uhr steigt das Gruppenliga-Duell zwischen der ersten Mannschaft und der SKG Bickenbach – nochmals aufwerten.

„Als absolutes Highlight“ kündigt der SV in den sozialen Netzwerken ein zusätzliches Spiel an diesem Tag an, das um 17.30 Uhr zwischen dem „Team Qualle“ und der U19 der Fürther stattfinden soll.

"Respekt für den Schiedsrichter"

Es steht unter dem Motto „Kick for Ref“ und ist die Fortsetzung einer Partie zwischen Schiedsrichtern aus ganz Deutschland („Team Qualle“) und dem „Team Promi“, bestehend aus Ex-Profis und Influencern, die am 2. Juni 2023 in Martins ostwestfälischer Heimat rund 1500 Zuschauer anlockte. Mit der Aktion soll, damals wie heute, der Respekt vor den Unparteiischen gefördert werden. Getreu Qualles Leitspruch: „Respekt für den Schiedsrichter“.

Für den Spielort Fürth habe man sich indes „ganz bewusst“ entschieden, sagt Pascal Martin. „Letztes Jahr waren wir in meiner alten Heimat, jetzt sind wir in meiner neuen Heimat.“ Der SV habe sich für dieses Event schlicht angeboten, fügt er hinzu: „Dort gibt es die größte Jugendabteilung der näheren Umgebung. Der Verein ist deshalb auf uns zugekommen.“

Nominierung wie beim DFB

Weiterer Unterschied im Vergleich zum Vorjahr: Im „Team Qualle“ versammeln sich diesmal keine Schiris, sondern zahlreiche weitere Influencer und Social-Media-Stars, die die U19 des SV Fürth sportlich herausfordern wollen. Das Aufgebot werden Martin und seine Mitstreiter in den nächsten Tagen und Wochen häppchenweise via Instagram verkünden – dem Beispiel des DFB bei seiner Kadernominierung für die unlängst zu Ende gegangene Heim-EM folgend.

Gecoacht wird die Auswahl von der Odenwälder Torhüter- und Trainerikone Rudi Stalyga und dem Heppenheimer Christoph Schamber.

"Das wird sehr, sehr krass"

Pascal Martin wird nach eigenen Angaben „eher als Verteidiger“ auflaufen, obwohl er vor seiner Schiri-Laufbahn zwischen den Pfosten stand. Die Erklärung hierfür liefert er gleich mit: „Es wird ein bekannterer Keeper in unserem Tor stehen.“

Überhaupt sollen etliche „echt coole Leute“ den Weg an die Fürther Schulstraße finden – als Spieler des 16-Mann-Kaders oder Zuschauer. „Auch solche, mit denen bestimmt niemand rechnet. Das wird schon sehr, sehr krass“, kündigt Qualle an.

Mallorca-Feeling auf dem Platz

Und auch Mallorca-Fans sollten sich den 1. September im Kalender ankreuzen: Tommy Fieber („Der mit dem roten Anzug“) wird die Show rund ums Spiel moderieren und auch den einen oder anderen Partykracher zum Besten geben.

Nach dem Spiel soll laut Qualle zudem eine „kleine Malle-Show“ auf dem Fürther Kunstrasen über die Bühne gehen – „mit Hits, die man vor allem von den EM-Partys kennt“.

