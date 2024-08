So wollen die Social-Media-Stars um "Qualle" in Fürth siegen

Flach spielen, hoch gewinnen. Ob Chris Schamber seinen Social-Media-Stars einige Fußballerweisheiten mit auf dem Weg gibt, wollte der Trainer noch nicht verraten. Fest steht jedenfalls, dass Schamber zusammen mit seinem Kollegen Rudi Stalyga mit dem „Team Qualle“ um Schiri-Influencer Pascal „Qualle“ Martin gegen die U19 des SV Fürth am Sonntag (Anpfiff ist um 17.30 Uhr im Stadion) gut aussehen – und am Ende viele Likes sammeln will.