Dafür will Fürth im Jahr 2024 Geld ausgeben

Seit 2016 kann Bürgermeister Volker Oehlenschläger einen ausgeglichenen Haushalt in die Gemeindevertretung einbringen. Daran änderte sich auch am Dienstag nichts, als den Mandatsträgern das Zahlenwerk für 2024 vorgestellt wurde. Allerdings ist an diesem Abend mit einer Tradition gebrochen worden. „Das erste Mal ist der Bürgermeister nicht da, wenn der Haushalt eingebracht wird“, stellte der Vorsitzende der Gemeindevertretung, Rainer Gemmel, fest. Das hatte aber einen guten Grund, der von allen akzeptiert wurde: Gemeinsam mit dem Team von IKbit nahm Oehlenschläger an diesem Tag in Berlin einen Förderbescheid vom Bundesminister für Digitales, Volker Wissing, entgegen (siehe oben). Die vom Bürgermeister verfassten Anmerkungen zum Haushaltsentwurf trug Peter Roth von der Finanzverwaltung vor.