Für Rimbach steht die Ampel auf Grün

Ein solider Haushalt in herausfordernden Zeiten – mit einem geringen Defizit. So lässt sich das Resümee zusammenfassen, das Rimbachs Bürgermeister Holger Schmitt bei der Einbringung des Etats für 2024 in die Gemeindevertretung gezogen hat. Bei seiner ausführlichen Präsentation zeigte Schmitt dabei auch die Rahmenbedingungen auf, denen die Verwaltungsarbeit – und damit auch die Finanzplanung – aktuell unterliegt.