Ein Defizit im ordentlichen Ergebnis

Bei der Sitzung der Birkenauer Gemeindevertretung am Dienstagabend brachte Bürgermeister Milan Mapplassary den Haushaltsentwurf für das Jahr 2024 ein. Dieser weist zwar einen Jahresüberschuss von rund 1,2 Millionen Euro auf. Dieses Plus ist allerdings dem außerordentlichen Ergebnis des Haushaltes geschuldet und wird durch die Erlöse des geplanten Verkaufes von Grundstücken erreicht, die lediglich einmalige Einnahmen erbringen. Das ordentliche Haushaltsergebnis schließt hingegen mit einem Fehlbedarf von 470 000 Euro ab. Da die Ergebnisplanung für das kommende Jahr nicht ausgeglichen sei, müssten Rücklagen aus dem Vorjahr in Anspruch genommen werden, so Mapplassary in seiner Haushaltsrede.