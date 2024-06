Sie erfuhren gelebte Gastfreundschaft, schmeckten ferne Länder, erlebten die schöne und die raue Seite der Mittelmeerküste und sie kamen mit Rucksäcken und einem Van voller Erfahrungen wieder zurück in die Heimat, den Odenwald. Melinda und Dawid Toscano aus Gorxheimertal haben in den vergangenen sechs Jahren die Welt bereist und eine große Zahl an Followern mit Instagram und YouTube auf ihre Reisen mitgenommen.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Weltreise, Vanausbau, Instagram und Co.: Melinda und Dawid Toscano, beide 37 Jahre alt, haben sich in Weinheim kennengelernt. Er, der in Gorxheimertal aufgewachsen ist, arbeitete im Café Florian auf dem Weinheimer Marktplatz als Barista. Sie, die ursprünglich aus Wolfsburg kommt, hatte auf dem Marktplatz einen Friseursalon. Sie wurden ein Paar, heirateten und begaben sich schließlich im Jahr 2018 von Gorxheimertal aus mit Rucksäcken auf eine Weltreise und lernten dadurch die Liebe zum Reisen kennen. Während ihrer Weltreise entstand die Idee, weiter unterwegs sein zu wollen, aber mit dem eigenen Zuhause auf vier Rädern. Seit dem Jahr 2021 waren sie mit ihrem selbst ausgebauten Van (sie nennen ihn „TingTong“, thailändisch für „ein bisschen verrückt“) auf zehn Quadratmetern unterwegs und erkundeten Land und Leute in Europa. Dabei legten sie immer wieder Zwischenstopps in der Heimat ein. Festes Mitglied der Vancrew wurde auch Hündin Nusa, eine Begegnung vieler abenteuerlicher Jahre. Bei ihrem Van handelt es sich um das Modell VW LT32, Baujahr 2005. Im Jahr 2019 kauften sie ihn für 4500 Euro und haben rund 22 000 Euro für Ausbau und Unterhaltungskosten reingesteckt. Zwölf Wochen dauerte der Ausbau des Vans. Ohne Erfahrung und ohne viel Geld, aber mit umso mehr Begeisterung machten sie den Van reisetauglich. Und die Videos zum Ausbau wurden viel geklickt. Ihre erste Reise führte sie nach Dänemark. Danach lag der Fokus ihrer Route vermehrt auf dem Süden. Seit Frühjahr dieses Jahres leben sie wieder in ihrer Heimat, dem Odenwald. Derzeit arbeiten sie an ihrer Idee, die sie im Jahr 2025 verwirklichen wollen: ein mobiles Café für Feiern, Foodfestivals und Co. Ihr E-Book „Kaffee für alle – How To Coffee“ vertreiben sie unter www.melindaunddawid.de; in Zukunft sollen auch Kaffeeschulungen angeboten werden. Sie haben bereits den Podcast „Kaffee und Kilometer“ produziert, der von ihren Erfahrungen mit dem Vanlife handelt. Ein Veröffentlichungsdatum steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Sie berichten auf Instagram und YouTube über ihren Alltag – vor und nun nach dem Leben im Van: Sie haben rund 24 200 Follower bei Instagram und rund 11 800 Abonnenten bei YouTube Mehr Informationen gibt es hier

Nun nennen sie wieder die Region ihr Zuhause, in der sie ab sofort wieder leben: zurück zu den Wurzeln, aber mit vielen neuen Ideen – online wie offline. Ein Gespräch über das Ankommen und das Weiterziehen bei einem, wie könnte es auch anders sein, Kaffee auf dem Weinheimer Marktplatz. Dort, wo alles begann.

Rund 100 000 Kilometer im Van zurückgelegt

Der salbeigrüne Van, der sie seit 2021 sicher durch Europa führte, gönnt sich seit einigen Monaten eine wohlverdiente Ruhepause nach rund 100 000 zurückgelegten Kilometern. Doch die Reiselust von Melinda und Dawid wurde bereits früher geweckt. Nachdem sie sich in Weinheim kennenlernten, machten sie sich im Jahr 2018 mit Rucksäcken auf eine Weltreise: Von Gorxheimertal aus ging es per Anhalter rund um den Globus. Wenig später reifte der Entschluss, einen Van auszubauen und mit dem eigenen Zuhause unterwegs zu sein.

Drei Jahre reisten sie so von Küste zu Küste durch Europa und entdeckten dabei immer mehr ihre Leidenschaft für Kaffee und die unterschiedlichen Arten der Zubereitung. Immer dabei: Fotos und Videos, anfangs als Reisetagebuch für Freunde und Familie gedacht, die sie über die sozialen Netzwerke teilten. Doch durch ihren Lebensstil, der den Nerv der digitalen Zeit traf, wurden ihre Accounts schnell größer – voilà: Melinda und Dawid wurden damit im Netz bekannt. Nun haben sie eine neue Idee, bei der ihre Leidenschaft für Kaffee und das Unterwegssein nach wie vor eine große Rolle spielen soll: ein mobiles Café.

Kulturen, Länder und Leute

In den vergangenen sechs Jahren erkundeten sie Kulturen, Länder und Leute. „Wir sind losgezogen und wollten wissen: Wie funktioniert die Welt? Wer sind wir und was verbindet uns? Heute kann ich sagen, dass wir alles ein bisschen mehr verstehen“, erinnert sich Dawid zurück an die Anfänge, während er aus dem Fenster auf den verregneten Marktplatz blickt.

Eine Hand berührt freundschaftlich seine Schulter. „Schön, dass ihr wieder hier seid“, sagt der freundliche ältere Herr, den Dawid noch aus seiner Zeit als Barista kennt, und lächelt beide an. Es sind Begegnungen wie diese, die Dawid und Melinda zeigen, dass hier ihre Heimat ist, in die sie gerne zurückgekommen sind. „Wir haben unsere Heimat schon immer gefeiert und jetzt eben noch mehr. Wir wollten nie nicht zurückkommen“, erklärt Dawid und nickt dem Herrn noch einmal durch die Fensterscheibe zu. Und ebensolche Begegnungen waren es auch, die ihre Zeit auf Reisen so unbezahlbar machten. Wie beispielsweise ihre Reise in den Iran.

Foto: MelindaundDawid Foto: MelindaundDawid Foto: MelindaundDawid Foto: MelindaundDawid Foto: MelindaundDawid Foto: MelindaundDawid Foto: MelindaundDawid Foto: MelindaundDawid Foto: MelindaundDawid Foto: Melindaunddawid(Instagram) Foto: Melindaunddawid(Instagram) Foto: Melindaunddawid(Instagram) Foto: Melindaunddawid(Instagram) Melinda und Dawid Toscano auf Weltreise Melinda und Dawid Toscano auf Weltreise Melinda und Dawid Toscano auf Weltreise Melinda und Dawid Toscano auf Weltreise Melinda und Dawid Toscano auf Weltreise Melinda und Dawid Toscano auf Weltreise Melinda und Dawid Toscano auf Weltreise Melinda und Dawid Toscano auf Weltreise Melinda und Dawid Toscano auf Weltreise Melinda und Dawid Toscano reisen mit ihrem selbst ausgebauten Van von ihrer Heimat, dem Odenwald, aus durch Europa. Mehr Informationen über sie und ihren Reisealltag gibt es unter www.melindaunddawid.de

Ein buntes Kaleidoskop

Es ist heiß an diesem Tag im August 2019. Es ist bunt, laut, lebendig. „Per Anhalter, mit einem Zelt, zwei Backpacks und 15 Euro pro Person am Tag haben wir es bis in den Iran geschafft“, schreiben sie zu dem Video auf ihrem YouTube-Kanal. Fast sechs Monate waren sie unterwegs, um in Isfahan und Kaschan anzukommen. Rückblickend erinnern sie sich an viel: an Farben, Gerüche, Geräusche und bleibende Momente. So wurden sie bei einer iranischen Familie zum Essen eingeladen und das ohnehin schon Wenige wurde mit den Gästen geteilt. „Das hat geprägt, solche Erfahrungen machen ,reicher‘“, sagt Dawid.

Von vielen solcher Erlebnisse erzählen noch heute ihre zahlreichen YouTube-Videos, die sich zu einem bunten Kaleidoskop zusammenfügen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können entweder in den Cookie-Einstellungen, die Einwilligung für Social Media geben, oder der Verarbeitung von Endgeräteinformationen und personenbezogenen Daten, für alle Drittplattformen, zustimmen. Externen Inhalt immer laden Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen Der GRÖßTE PLATZ der Welt in IRAN - Mit dem Ruck durch Persien Dawids und Melindas YouTube-Kanal

„Wenn man einen Wunsch hat, beispielsweise das Reisen, dann sollte man es einfach machen“, betont Dawid, der sich gerne an die Begegnungen erinnert. Und noch etwas haben sie von ihren kilometerweiten Trips mit nach Hause genommen: Es sind viele Freundschaften entstanden, die sie ohne ihre Reisen per Rucksack und Van nie geschlossen hätten. Erst vor Kurzem bekamen sie Besuch von Freunden, die noch immer mit ihrem fahrbahren Zuhause unterwegs sind. „Auch solche Begegnungen sind unfassbar viel wert“, sagt Melinda. Doch für sie und Dawid hat sich im Laufe der Jahre der Wunsch nach mehr Stabilität und Routine gefestigt.

Freiheit versus Enge

Das Fernweh wurde also (vorerst) gestillt – und eine neue Sehnsucht ist entstanden, nämlich die nach der Heimat und der Struktur, die sie mitbringt – in Orten und in Menschen. „Die Wünsche für die Zukunft wurden mit der Zeit größer als das, was der Van uns bieten kann“, sagt Melinda, während Hündin Nusa, die sie aus Sardinien mitgebracht haben, neugierig eine Fliege an der Fensterscheibe verfolgt. „Die vergangenen Jahre waren sehr schön, denn wir hatten unser Zuhause immer dabei, genauso wollten wir es erleben“, sagt Melinda, die gerne von dieser Zeit erzählt. „Wir waren zwar frei im Vanlife, aber die Enge im Innern – das Leben spielt sich auf zehn Quadratmetern ab – hat uns nach und nach auch im Kopf eingeengt. Und das Gefühl von ,nach Hause kommen‘ hat uns irgendwann gefehlt.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können entweder in den Cookie-Einstellungen, die Einwilligung für Social Media geben, oder der Verarbeitung von Endgeräteinformationen und personenbezogenen Daten, für alle Drittplattformen, zustimmen. Externen Inhalt immer laden Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen

Sie seien mit der Zeit reisemüde geworden, erklärt Melinda. Sieht sie sich heute Videos von zurückliegenden Tagen am Meer an, dann sieht sie tolle Aufnahmen, die Reiselust wecken. „Doch in diesem Moment konnte ich das nicht so genießen wie rückblickend.“ Vor ihnen lag zwar das Meer, doch neben ihnen viele andere Reisende. Ruhige Momente waren eher die Ausnahme. So reifte nach und nach der Wunsch nach einem festen Zuhause – mit Klingelschild und Briefkasten. Und das Zurückkommen sei einfacher gewesen, als gedacht. So haben sie schnell eine Wohnung und mittlerweile nun auch Nebenjobs in der Gastronomie bekommen.

Heimat - ein Gefühl von Sicherheit

Sie genießen die Heimat, die ihnen das Gefühl von Sicherheit gibt: „Wir laufen so viel wie nie zuvor und zählen mehrere tausend Schritte am Tag, wenn wir mit Nusa über die Feldwege und Wiesen des Odenwalds gehen. Vorher legten wir zwar viele Kilometer zurück, doch waren wir an Stellplätzen eher immer damit beschäftigt, den Van für die nächste Etappe fit zu machen. Man ist auf Reisen eben nicht nur frei, sondern auch in gewisser Weise gebunden. Diese Art des Reisens erfordert viel Planung im Vorfeld“, erklärt Dawid und nimmt einen großen Schluck Kaffee – seine große Leidenschaft.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können entweder in den Cookie-Einstellungen, die Einwilligung für Social Media geben, oder der Verarbeitung von Endgeräteinformationen und personenbezogenen Daten, für alle Drittplattformen, zustimmen. Externen Inhalt immer laden Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen

Eine neue Idee

Eine Basis in der Heimat haben und dennoch unterwegs sein – geht das? Natürlich, sagen Melinda und Dawid. Schon lange haben sie den gemeinsamen Traum von einem eigenen Café. Wo auf der Welt, das stand noch nicht fest. Die Pläne für ein festes Ladengeschäft an der Bergstraße wurden zwar konkreter, haben sich in der Zwischenzeit jedoch wieder zerschlagen. Das brachte sie aber auf ihren jetzigen Weg – die Idee: ein mobiles Café, mit dem sie bei Streetfoodfestivals, privaten Feiern wie Hochzeiten und Co. unterwegs sind.

„Wenn alles nach Plan verläuft, dann wollen wir ab Frühjahr 2025 unterwegs sein“, erklärt Dawid. Sie halten bereits Ausschau nach einem passenden Anhänger, den sie dann in ein kleines Kaffeehaus umbauen wollen. Erfahrungen im Ausbau haben sie bereits bei ihrem Van gesammelt – „rund ein halbes Jahr Zeit sollte man dafür einplanen“, erklärt Dawid. Im Herbst wollen sie damit beginnen, aus der Idee Wirklichkeit werden zu lassen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können entweder in den Cookie-Einstellungen, die Einwilligung für Social Media geben, oder der Verarbeitung von Endgeräteinformationen und personenbezogenen Daten, für alle Drittplattformen, zustimmen. Externen Inhalt immer laden Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen

Melinda und Dawid starteten in den sozialen Netzwerken als Reise- und Kaffeeaccount und erzählten viel über ihren Alltag. Sie weckten Sehnsucht nach Reisen und Fernweh. Sie zeigten Berge und Strände, Menschen und Meer. Und nun? Jetzt, wo der Van in vier Wände getauscht wurde? Wie wollen sie sich in Zukunft im Netz präsentieren? In den vergangenen Wochen haben sie ihre Accounts bereits ihrem Lebensstil angepasst – statt Tipps für Van-Stellplätze gibt es nun vermehrt Tipps für eine Do-it-yourself-Küche in ihrer neuen Wohnung. So wollen sie auch in Zukunft nah an ihrer tatsächlichen Realität sein, also ihr Zusammenleben als Paar schildern, und auf zusätzlichen Accounts ihren Leidenschaften nachgehen, wie eben der Kaffeezubereitung.

Und was passiert mit dem Van?