Netto, „Burg Waldau“ und Autohaus: Das Hochwasser in Grasellenbach ist vorbei, der Ärger bleibt

Grasellenbach. Überflutete Straßen, vollgelaufene Keller und teilweise hohe Sachschäden: Etwas mehr als ein halbes Jahr ist es her, dass am 7. August 2024 Regenmassen die Gemeinde Grasellenbach fluteten. Besonders der Ortsteil Wahlen war davon betroffen. Die Gemeindeverwaltung hat aber bereits seit einem heftigen Unwetter im Januar 1995 einiges gegen Überschwemmungen unternommen. Diese Maßnahmen haben im vergangenen Jahr in Wahlen nicht ausgereicht - und einige Schäden sind bis heute nicht beseitigt.