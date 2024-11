Vorerst im Zelt: In Grasellenbach gibt es wieder einen Netto-Markt

Die Bürger der Gemeinde Grasellenbach können aufatmen: Ihre Nahversorgung ist wieder gesichert. Seit Donnerstag ist der Netto-Markt in Wahlen, der seit dem schweren Unwetter im August geschlossen war, zurück – wenn auch in ungewohnter Form. Auf dem Parkplatz der bisherigen Filiale hat die Discounterkette ein großes Zelt errichtet, das als Interimsfiliale dient. Auf einer Verkaufsfläche von 500 Quadratmetern finden die Kunden das gewohnte Angebot an Lebensmitteln und anderen Waren des täglichen Bedarfs. Davon überzeugten sich am Donnerstag auch die ersten Einkäufer. Mehrere Einkaufswagen rollten bereits morgens durch den Zeltladen.