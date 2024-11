Netto in Wahlen: Wie es nun weitergeht

Seit dem Unwetter im August ist der Nettomarkt in Wahlen aufgrund von Überschwemmungsschäden geschlossen. Nun gibt es Neuigkeiten: Solange die Instandsetzungsarbeiten des Gebäudes laufen, eröffnet die Discounterkette eine Interimsfiliale in einem Zelt mit 500 Quadratmetern Verkaufsfläche, das auf dem Parkplatz der Filiale steht. Sie soll am Donnerstag, 21. November, eröffnen, wie ein Nettosprecher auf Anfrage dieser Zeitung bestätigte.