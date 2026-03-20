„De Schorsch“ glaabd, dass Rimboch e Schdadd wärn will
Midd dem Bau-Turbo häwwe die in de paar Johr e rischdischi Skeilein im Ord.
Rimboch. De Schorsch will emol oabwaade, woann dess lousgäih dudd midd demm Bau-Turbo in Rimboch. Woannme sisch dess sou ouheern dudd, doann kenndme jo moane, dassme dord alleweil groad alles hiebaue konn, woas oam in de Sinn kimmd. Haubdsach ess gäihd hordisch unn oam Enn hodd oans e nei Dach iwwern Kobb. Weil jo veel Wohnschduwwe fehle douhn im goanze Loand willme denne Leid, die wou woas baue kennde, e bissel die Schnuud loang mache.
Die Rimbescher häwwes erschd emol midde Peidsch vesuchd: Voischs Johr häwwese jo beschlosse, dassme denne Leid, die wou Baugrund häwwe und lousläije kennde, dess äwwer nedd mache, groad de Bebauungsploan wärre unner de Fieß wägrobbe konn. Unn awwel kimmd noch e bissel Zucker dezu: Jedz mussme sisch nimäi sou aig oan de Ploan hoalde – a woann oaner do iss.
Mundart-Kolumne „De Schorsch“
„De Schorsch“ ist eine Mundart-Kolumne, die jeden Samstag in der Odenwälder Zeitung erscheint. Autor ist WNOZ-Redakteur Wolfgang Arnold, der im Odenwald aufgewachsen ist - und für den das Hochdeutsche in der Schule die erste Fremdsprache war. Als Kabarettist und auf der Fastnachtsbühne pflegt er das „Ourewällerische“ und setzt sich für den Erhalt und die Verbreitung der Mundart ein.
Unn: Woann der die Gemoinde nedd in drei Monadd gsoad hodd, dassde dess besser bleiwe losse duschd, konnschde oufoange zu schebbe unn zu mauern – ohne nochemol zu frooche. Enn goanz schlaue Schlawiner guckd do emol, woann die Gemoindevedrärrung ehr Sidzunge hodd – dess wärdme im Indernedd jo weiß – unn schdelld soin Oudroach doann, woann die erschd e paar Woche dennoch wärre zoammkumme. Midd e bissel Schmackes hoschde dess Haisel schdäih, bevor die driwwer beroodschloache kenne, obbdess iwwerhaabd baue derfschd.
Doann iss der Turbo oam Enn schneller als die Polidik. Dess kennd zwar es bissel iwwerzwäisch aussäh doann im Ord, genung Schloofschduwwe fer all wärn äwwer ball do! Noja: Vielleischd häwwe die Rimbescher jo a enn oannern Ploan: Woanns erschd emol e paar Houchhaiser dord gäwwe dudd unn de Maikdbladz zu ere Promenaad umgebaud iss, doann konnme sisch zu ere Schdadd erklärn losse unn kriggd noch e paar Pennisch in die Kass. Doann wärd der neie Brunne vorm Roodhaus oam Enn noch gräißer als der Scherm dehinner!
Bis zum Negschdemol,
eiern Schorsch