Mundart-Kolumne

"De Schorsch": Zum Glick iss der Boahnhouf in Rimboch jedz oigeweihd

De Schorsch iss frouh, dass koans mäi hoamlisch ou- unn ausschdeije muss.

Der neie Boahnhouf in Rimboch iss jedz endlisch oigeweihd. Foto: Fritz Kopetzky
Der neie Boahnhouf in Rimboch iss jedz endlisch oigeweihd.
