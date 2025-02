"De Schorsch": Desdewäije waas koans woas vunn denne neie Busse in Rimboch

Rimboch. De Schorsch hodd jo schunn immer gewissd, dass moansche Sache im Ourewoald oannerschd laafe, als schunschdwou. Dess iss alsemol schäi unn guud – unn alsemol e bissel iwwerzwäisch. Do mussme sisch blouß emol die Rekloame ougucke: Iwwerroal drummle se wie will, wie sällemols ess Dier in de Mabbeds Schau, woanse woas Neie unner die Leid bringe wolle. Do wärd wunner gedou wie garding dess iss unn uff jedem Liddfass konnschde läse, dassde dess uff alle Fäll hou muschd, wonnde noch bei de Leid soi willschd.