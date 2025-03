"De Schorsch": Wieme oam beschde oan die Bäigschdrooß kimmd

Weschedzdoal. De Schorsch iss jo oans vunn de wenische Moansleid, die bei de Weiwerfasnoachd in Feerd debei soi derfe. Dodebei hehn dess groad in demm Johr jo e paar mäiner Leid weiß wärn solle, woas die vumm Frauenbund do wärre vezabbd häwwe. Die losse dess nemlisch nedd oufach sou doischgäih, dass dess äiwisch unn drei Doach dauern soll, midd dere Umgehungsschdrooß. Alla häwwe die emol hiegeloangd unn gezeigd, wieme sou e Gass e bissel hordischer baue konn.