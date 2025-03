Weschedzdoal. De Schorsch iss jo goanz baff. Awwel douhnse soin Oifall midd denne Saalboahne schoimbar wäiklisch ernschd nemme. Zwische Moannem unn Luddwischshaafe soll oani gebaud wärn unn in Heidelbäig a, damid die Leid in de Gondel iwwer die Haiser unn de Schdau driwwer wägg fahrn kenne. Dess hodd in dere Woch in de Ourewäller Zeidung gschdoanne!