"De Schorsch": Im Doal sinn se uffem rischdische Wäg – moanschmol

Weschedzdoal. De Schorsch glaabd jo, dass die de Leid woas soache wollde bei dere Boijermoaschder-Fasnoachd in Merleboch. Wiese do glei oam Oufoang die Fackel midd dem olümbische Feier doischs goanze Weschedzdoal gedroache häwwe – vunn Feerd nooch Rimboch, unn doann iwwer Bäikene nooch Merleboch: Do schwoand oam doch woas! Du muschd uff de Schul nedd de gräischde Madschoores gewäse soi, um zu kabiern, woas do lous iss. Isch glaab, hoamlisch douhn die lengschd drou bossle, dasses goanze Doal zu oanere Gemoinde wärd.