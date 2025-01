Merleboch: Emol gucke, wie aigs wegem Tunnel rumbeld

Merleboch. De Schorsch hodd soim Froind, emm Hoannes aus Merleboch, e paar Ohnschdebbsel uff de Gebordsdoach gschenkd. Wou bei dem oan de Schosee wiesawie doch ball gschbrengd wärd. Do derfme jo emol gschboannd soi, ob do wäiklisch nedd rumble dudd, woanns midd denne Tunnel lousgäihd. Die misse jo enn Haufe Gschdoa aussem Wäg schaffe, dasse doisch denn Bäig doischkumme. Do wärds e paar Mol oam Doach krache.