Merleboch/Sodseboch. De Schorsch war baff, wierrer die Modell-Eiseboahn in Merleboch gsäh hodd. Do häwwese jo faschd ess goanze Weschedzdoal unn de Iwwerwoald noachgebaud. Unn me solls ball nedd glaawe: Do fahrn die goanze Zigg uff die Minudd genau ou unn oab.