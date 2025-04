"De Schorsch": Ess Lärmfeier iss garnedd sou laud

Ourewoald. De Schorsch hodd sisch exdra Schdebbsel in die Ohrn gemoachd kadde, wierrer beim Lärmfeier war. Weil isch gedenkd hebb, woann dess schunn sou haaße dudd, doann wärd do beschdimmd enn mords Krawall soi. Äwwer oam Enn hodds do zwar gebrennd – äwwer die Floamme warn nedd laurrer wie schunschd als a. De meischde Krach häwwe die Leid gemoachd, die um dess Feier ausserumm gschdoanne sinn!