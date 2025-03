"De Schorsch": In Merleboch schebbern die Tasse im Schroank

Merleboch/Sodzeboch. De Schorsch dudd awwel als genau hiehoische, obbers aus Rischdung Merleboch bumbe heerd. Äwwer bis nooch Feerd schoinds nedd zu rumble, woannse in demm Tunnel fer die Umgehungsschdrooß schbrenge douhn. Dodefer schebbern bei e paar Leid in Merleboch die Tasse im Schroank – die sinn nemlich noch all do, die Tasse, a woanns moansche Polidiker nedd glaawe wolle.