Feerd: Neijohrsempfoang im neie Hoim oam Lindehouf - do basst alles noi

Feerd. De Schorsch war emol baff, wierer beim Neijohrsempfoang vunn Feerd gewäse iss. Der war jo in Lieneboch, wou die Chrisdlisch Gemoinde ehr neies Hoim oam Lindehouf hiegebaud hodd. Do iss Oinische goanz aig die Klabb runnergfalle, wiese do noikumme sinn. Me hehd jo nedd gedenkd, dass sou e Mordsding in den kloane Ordsdaal noibasse dudd.