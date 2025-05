"De Schorsch": De Schorsch dudd sisch soi E-Akde uffs Händie loarre

Weschedzdoal. De Schorsch hodd sisch soi Unnerlaache vumm Dokder glei emol uff soi Händie runnergeloarre. Dess iss jo garding, wous neierdings die E-Akde fer Padziende gäwwe dudd, do duschde nemlisch enn Haufe Zeid schbarn. Woann disch oans uff de Gass oubabble dudd; „Unn, wie?“ Do muschde nimäi long unn braad vezäihle, woumidd de awwel groad Maleer hoschd. Säigschd oafach: „Waad emol enn Aacheblick, isch schick der groad midd BluuTuss moi Akde riwwer, do konschdes uff doim Telefon noochläse.“