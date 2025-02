"De Schorsch": Die solle in Hebbrumm ruhisch Faxe mache

Hebbrumm. De Schorsch hehd jo ums Hoar woas Iwwerzwäisches in soi Telegraafe-Oulaach gemorsd – vor laurrer Schreck, wierrer geläse hodd, dasse korz devor warn, im Loandraadsoamd in Hebbrumm ess Faxgeräd oabzuschaffe. Do bleibd oam jo gladd de Finger in de Wählscheib vumm Telefon schdecke, woannme debai iss, emol bei de Zeidousaach noochzuhoische, wieveel Uhr dasses iss. Weilme moand, dass die Poschdkudsch schunn lengschd do soi hehd misse unn me weiß wärn will, woann im Fernseher ess Testbild endlisch uffheerd!