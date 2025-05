"De Schorsch": Woannde in Rimboch nedd baue willschd

Rimboach. De Schorsch machd sisch e bissel Soije um soin Froind Päirrer. Der hodd nemlisch e Schdickel Loand in Rimboch, medde im Ort drin. Unn alleweil iss der goanz näwe de Kabb, weiler moand, dass die denn jedz nimäi soi Ruh losse, bisser e Heisel do druff gebaud hodd. Dodebei brauch der sälwerd koa Haus mäi unn will sisch denn Umuus nedd oudou, midd dere Bauerei.