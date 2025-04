"De Schorsch": Ohne Saioamer sinn die Sai im Oamer

Veggelsboch. De Schorsch dudd sisch jo schunn wunnern, wie sou e willi Sau bis nooch Veggelsboch naus kumme dudd. Do owwe draus häwwese jo e dourri Willsau gfunne, die wou die Schwoinepeschd kadde hodd. Dodebei moanschde doch awwel groad, dassde vor laurre Droohd im Ourewoald nedd vunn oam Läbbe zum oannern kumme duschd. Woude hieschlabbe duschd kimmd alle paar Meder enn Zou, damid die kroanke Sai nedd doischgäihn unn gsunde Sai nedd a noch die Krenk krieje. Do kimmschde de jo ball vor wie in emm Errgaade, woannde doisch die Gäijend schlabbe duschd!