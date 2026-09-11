Mundart-Kolumne

De Schorsch moand, dass sisch de Siegfried im Groab umgedrehd hodd

Woann die Nibbelunge in Worms uruhisch wärn, konn die Erd schunn emol bäwe.

Foto: Philipp Reimer
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