Mundart-Kolumne

"De Schorsch": Enn Schdoabock iss koa Kängruru

De Schorsch dudds Ourewäller Summer-Dier e bissel äibschd finne.

In demm Johr iss es blouß enn Schdoabock - koa Känguru. Foto: ManonCé/Pixabay/WNOZ
In demm Johr iss es blouß enn Schdoabock - koa Känguru.
Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
De Schorsch hodd e Hinkel zu robbe midd demm, der wou ess Wärrer mache dudd
Mundart-Kolumne

De Schorsch hodd e Hinkel zu robbe midd demm, der wou ess Wärrer mache dudd

Regen statt Sonne: Gerade, wo die Outdoor Feste stattfinden, regnet es Bindfäden. Ourewäller Feste fallen ins Wasser – Schorsch kommentiert das Wetterpech der Region.

02.08.2025

"De Schorsch": In Rumänien babbeln se wäiklisch Ourewällisch
Mundart-Kolumne

"De Schorsch": In Rumänien babbeln se wäiklisch Ourewällisch

De Schorsch hod die voische Woche die Guddenbrunner en Feerd gedroffe.

25.07.2025

"De Schorsch": Woannde in Rimboch nedd baue willschd
Mundart-Kolumne

"De Schorsch": Woannde in Rimboch nedd baue willschd

De Schorsch machd sisch Soije um soin Froind, der dord e Schdick Bauloand hodd.

23.05.2025

"De Schorsch": Enn Haufe Umuus midd dere Umgeungsschdrooß
Mundart-Kolumne

"De Schorsch": Enn Haufe Umuus midd dere Umgeungsschdrooß

Mer häwwe die Schdrooß hou wolle, awwel misse me a dodemidd läwe, dasse gebaud wärd.

25.04.2025

"De Schorsch": Ess Lärmfeier iss garnedd sou laud
Mundart-Kolumne

"De Schorsch": Ess Lärmfeier iss garnedd sou laud

Dess haasd äwwer nedd, dasses desdewäije dodebei ruhisch zugäih dudd.

04.04.2025