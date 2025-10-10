Mundart-Kolumne

"De Schorsch": Aussem Hoandkees gucke koa Finger naus

De Schorasch glaabd, dass Fremme uffbasse misse, woannse im Ourwoald oikehrn.

Mussigg“ beschdelld – unn doann Zwiwwel kriggd? De Schorsch wunnerd sisch. Foto: Adobe Stock / WNOZ-Collage
Mussigg“ beschdelld – unn doann Zwiwwel kriggd? De Schorsch wunnerd sisch.
