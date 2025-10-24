Mundart-Kolumne De Schorsch: Die Diern gucke nedd uff die Uhr De Schorsch wunnerd sisch iwwer dess Zinober wäije de Zeidumschdellung. von Wolfgang Arnold 24.10.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Julius H. auf Pixabay // WNOZ-Collage De Schorch wunnerd sisch alle Okdower wärre. Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Mundart-Kolumne "De Schorsch": Die Andrea Berg suchd Fahmoch uff de Loandkaad De Schorsch iss baff dodriwwer, wie die Rodensteiner groad oabroame douhn. 26.09.2025 Mundart-Kolumne "De Schorsch": Wou die Krebbs in Woinem herkumme kennde De Schorsch kennd sisch denke, dassme die Weschedz nuffzuss dodemidd woas zu dou hodd. 08.08.2025 Mundart-Kolumne "De Schorsch": De Schorsch dudd sisch soi E-Akde uffs Händie loarre Der moand, dassme uff die Ar denn haufe Zeid uff de Gass schbarn dudd. 09.05.2025 Mundart-Kolumne "De Schorsch": Ess Lärmfeier iss garnedd sou laud Dess haasd äwwer nedd, dasses desdewäije dodebei ruhisch zugäih dudd. 04.04.2025 Mundart-Kolumne „De Schorsch“: Desdewäije wärd in de Schul wärre mäine Babier gebrauchd De Schorsch glaabd, dass die klaone Zeddel wärre kumme, woanns koa Händies mäi gäwe dudd. 21.03.2025