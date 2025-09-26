Mundart-Kolumne

"De Schorsch": Die Andrea Berg suchd Fahmoch uff de Loandkaad

De Schorsch iss baff dodriwwer, wie die Rodensteiner groad oabroame douhn.

Die Rodensteiner douhn groad wäiklisch oabroame. Foto: Fritz Kopetzky
Die Rodensteiner douhn groad wäiklisch oabroame.
