Bild
Mundart-Kolumne

De Schorsch: Merleboch will die Audos wärre reduur holle

Ehrn Ordskern mache se zu ere Prachdmeile, damid emol nedd all blouß außrerrum fahrn douhn.

De Schorsch wunner sich Foto: Fritz Kopetkzy
De Schorsch wunner sich
Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
De Schorsch: Die Diern gucke nedd uff die Uhr
Mundart-Kolumne

De Schorsch: Die Diern gucke nedd uff die Uhr

De Schorsch wunnerd sisch iwwer dess Zinober wäije de Zeidumschdellung

24.10.2025

"De Schorsch": Mimm Audo fer de Fahrroadwäg
Mundart-Kolumne

"De Schorsch": Mimm Audo fer de Fahrroadwäg

De Schorsch iss emol geschboannd, wie die Gäschd negschd Johr zu de Oiweihung kumme nooch Mumboch.

05.10.2025

"De Schorsch": De Schorsch dudd in Bäikene soin Kombass rischde
Mundart-Kolumne

"De Schorsch": De Schorsch dudd in Bäikene soin Kombass rischde

Wäije de Bauschdell isses guud, dassme dord jedz genaa gucke konn, woume iss, moand de Schorsch.

12.09.2025

"De Schorsch": Walburga, loss die Sunn schoine!
Mundart-Kolumne

"De Schorsch": Walburga, loss die Sunn schoine!

Schorsch vertraut auf Walburga, doch ob sie das Pfingstwetter gerecht verteilt?

07.06.2025

"De Schorsch": Wieme oam beschde oan die Bäigschdrooß kimmd
Mundart-Kolumne

"De Schorsch": Wieme oam beschde oan die Bäigschdrooß kimmd

De Schorsch moand, dasses mimm Audo uff de Gass ball veel zu loang dauern dudd.

07.03.2025