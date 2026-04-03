Mundart-Kolumne De Schorsch veschdeckeld Ajer - orre a nedd! De Schorsch glaabd nedd, dasses oan de Hinkel leigd, woann Ajer oan Ouschdern deier sin. von Wolfgang Arnold 04.04.2026 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Simon Hofmann Weiterlesen mit Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden Monatsabo 0,99 € für 2 Monate Probe 9,99 € ab dem 3. Monat Monatlich kündbar Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte Monatsabo bestellen Jahresabo -33% 71,88 € im Jahr Statt 107,88 € nur 71,88 € Monatlich kündbar nach einem Jahr Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte Jahresabo bestellen Sicher und komfortabel bezahlen: