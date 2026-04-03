Mundart-Kolumne

De Schorsch veschdeckeld Ajer - orre a nedd!

De Schorsch glaabd nedd, dasses oan de Hinkel leigd, woann Ajer oan Ouschdern deier sin.

Foto: Simon Hofmann
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