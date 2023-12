Der Duft von Glühwein liegt in der Luft

Wenn der Duft von Glühwein und Bratwurst in der Luft liegt und sich die Besucher zwischen den weihnachtlich geschmückten Buden drängen, ist es so weit: Der Abtsteinacher Weihnachtsmarkt auf dem Platz zwischen Rathaus und Kirche startet am Sonntag, 17. Dezember, von 14 bis 21 Uhr. Viele Hüttenbetreiber sind langjährige Teilnehmer. Laut Ankündigung konnten alle 14 Weihnachtsmarktbuden vergeben werden.

Dekoartikel aus Holz

Dazu gehört der „Gude Drobbe“ mit seinem weißen Glühwein und anderen „geistigen“ Getränken. Dessen Stand ist wieder am oberen Ende der Kirchstraße zu finden. Beim JFV Wald-Michelbach/Abtsteinach gibt es Bratwurst und Rindswurst auf die Hand, dazu Glühwein. Stefanie Jöst aus Abtsteinach hat aus Holz und anderen Materialien viele Dekoartikel hergestellt und bietet diese zum Kauf an. Susanne Kurtz von Lichtkonzept Kurtz aus Aschbach bringt ihre Herrnhuter Sterne mit. Diese gibt es in vielen Größen und für drinnen und draußen. „Ein wunderschöner Anblick in der dunklen Jahreszeit“, schreibt die Gemeinde.

Ideale Weihnachtsgeschenke

Ebenfalls schon viele Jahre dabei ist Monika Jung aus Oberzent. Rechts neben der Kirchentreppe bietet sie ihre handgefertigten Engel und Skulpturen aus Holz an. Im letzten Jahr war Katja Rabsch aus Siedelsbrunn mit ihren Kabera-Naturprodukten erstmals in Abtsteinach vertreten. Ihre handgefertigten Seifen und festen Shampoos sind nachhaltig produziert, frei von Konservierungsstoffen und ohne Palmöl.

Regionale Produkte

Familie Gramlich aus Weiher bietet zum zweiten Mal Honig und Bienenwachskerzen aus eigener Herstellung an. Auch der heiße Apfelsaft im Ausschank ist ein regionales Erzeugnis, das bereits im vergangenen Jahr großen Anklang fand, wie auch die Schafwollpellets.

Erstmals dabei ist Saskia Rinn aus Wilhelmsfeld. Liebevoll handgefertigte Wichteltüren, Schmuck und Dekoartikel aus Naturmaterialien oder Kerzenständer aus Holz ergänzen das Angebot des Abtsteinacher Weihnachtsmarktes. Mate-Tee, Nüsse in verschiedenen Geschmacksrichtungen und weitere orientalische Köstlichkeiten gibt es am Stand von Omar Abdel Azis. Der Tennisclub Abtsteinach legt Feuerwurst und Wildschweinbratwurst auf den Grill.

Es gibt auch Feuerzangenbowle

Am Stand der Familien Bergold und Kilian gibt es Crêpes. Der Förderverein der „Freunde der Steinachtal-Grundschule“ organisiert den Verkauf von Waffeln und Odenwälder Feuerzangenbowle, aber auch alkoholfreier Getränke. Erst im September eröffnet, nun bereits mit einem Stand vertreten ist der Waldkindergarten „Wirbelwind“. Dort gibt es mit Käsespätzle und Pommes auch eine vegetarische Alternative.

An ihnen wird keiner vorbeikommen: Im Eingangsbereich des Rathauses hat Lena Reppel ihren Stand mit Zuckerwatte und Popcorn aufgebaut, einen „Anziehungspunkt für alle Kinder“ verspricht die Gemeinde. Nach zwei Jahren unter der Regie des Fördervereins des katholischen Kindergartens übernimmt jetzt der GV Concordia Unter-Abtsteinach die Bewirtung der Cafeteria mit Kaffee, Kuchen und Torten im Sitzungssaal des Rathauses.

Musik und Kunst

Auf der Kirchentreppe treffen sich bereits um 13.45 Uhr der Chor der Steinachtal-Grundschule und die Blockflötenkinder der KKM. Durch den engen Zeitplan mit Folgetermin des Dirigenten Alexander Kropp muss der Auftritt bereits vor den offiziellen Beginn des Weihnachtsmarktes verlegt werden.