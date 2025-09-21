Fürth

Deutscher Mr. Bean startet vom Fürther TaG aus durch

Comedian Luca Brosius überzeugt bei der Vorpremiere seines ersten Soloprogramms in Fürth.

Luca Brosius feierte am Samstag in Fürth die Vorpremiere seines ersten Soloprogramms. Foto: Philipp Reimer
Luca Brosius feierte am Samstag in Fürth die Vorpremiere seines ersten Soloprogramms.
