Die Firma Guschelbauer in Mörlenbach feiert 50-jähriges Jubiläum

Seit 24 Jahren ist Anton Guschelbauer als Maler und Bildhauer ein Begriff in der internationalen Kunstszene. Als Mitglied des Berufsverbandes der Bildenden Künste in Frankfurt nahm er zusammen mit renommierten Künstlern aus dem In- und Ausland an zahlreichen Ausstellungen teil. Doch woran sich gerade die Älteren noch gerne erinnern, ist jene Zeit in den 70er-Jahren, als die Firma Guschelbauer in Mörlenbach und Umgebung als fachkompetente Anlaufstelle für Radio-, Fernsehgeräte und HiFi-Anlagen galt.

Damals war der Kauf eines Radios, Plattenspielers oder Fernsehers noch eine größere Anschaffung. Der Begriff „Nachhaltigkeit“ war noch kein Thema, sondern gehörte zur normalen Lebenshaltung. Und wenn das Fernsehgerät defekt war, kam der Techniker zu den Kunden nach Hause. „Sogar Kleingeräte, die älter waren als 20 Jahre, wurden repariert“, erzählt Anton Guschelbauer. Dass ein defektes Gerät gleich auf die Mülldeponie wanderte, gab es nicht. Unvorstellbar in der heutigen Wegwerfgesellschaft, wo man sogar kostspielige iPhones nicht mehr repariert.

Foto: Privat Das Gebäude in Mörlenbach, in dem jetzt ein Atelier sowie ein Bild- und Tonstudio untergebracht sind.

Erste Ausbildung 1964

Guschelbauer kommt auf die Zeit zu sprechen, als seine technische Laufbahn ihren Anfang nahm. 1964 begann er seine Ausbildung als Radio- und Fernsehtechniker in Innsbruck. Als junger Anfänger war es für ihn ein unvergessliches Erlebnis, bei der Eröffnung der olympischen Winterspiele im Team der Tontechniker mitzuarbeiten. Weiter ging es in Mannheim, wo er nach vierjähriger Ausbildung seine Gesellenprüfung zum Radio- und Fernsehtechniker ablegte, es folgte die Meisterprüfung 1973 in Karlsruhe. Doch Guschelbauer wollte vor allem auf dem aktuellen technischen Stand sein. Also belegte er Seminare bei den renommierten Hersteller-Firmen wie Revox, Telefunken, Philipps, Saba, Nordmende und Löwe Opta.

Am 1. April 1974 eröffnete er zusammen mit seiner Frau Dorothea in der Bahnstraße in Mörlenbach sein erstes Radio- und Fernseh-Fachgeschäft mit Schwerpunkt „Werkstatt“. Zusammen mit vier Technikern und Azubis wurden monatlich bis zu 280 Fernsehgeräte sowie HiFi-Anlagen und Videogeräte repariert. Die Fachkompetenz der Firma Guschelbauer wurde weit über die Grenzen Mörlenbachs hinaus geschätzt.

Räume in der Bahnhofstraße werden zu eng

Da die Räume in der Bahnstraße schließlich zu eng wurden, erfolgte 1978 der Umzug in das Haus der ehemaligen Mörlenbacher Gaststätte „Zur Post“ in der Weinheimer Straße 13, dort wo sich heute das Video-Studio, das Atelier und die Galerie des Künstlers Anton Guschelbauer befinden. Doch zurück zu seiner technischen Laufbahn. Damals trat noch eine weitere Fachrichtung in sein Leben: Die Video-Kameratechnik. Dreimal organisierte er die „Mörlenbacher Funkausstellung“ im Winterquartier des Zirkus Sarrasani. Und da Guschelbauer schon immer Stillstand ablehnte, begann er eine zweijährige Ausbildung zum Kameramann, worauf er mehrere Jahre lang Kamera-Seminare leitete.

Daneben widmete er sich vermehrt der Malerei und Bildhauerei, denn seine künstlerische Begabung war von jeher ein Teil seines Lebens. Heute ist er ein renommierter Maler und Bildhauer mit Ausstellungen im In- und Ausland. Der Name Anton Guschelbauer ist in der Kunstszene inzwischen ein Begriff und reicht über die Grenzen Europas hinaus. 2023 wurde der Mörlenbacher zum Präsidenten der Internationalen Künstlervereinigung „ArtDiagonal“ in Wien berufen.

Seine Radio- und Fernseh-Werkstatt hat Anton Guschelbauer längst geschlossen. Reparaturen sind kaum noch gefragt. Doch Guschelbauer ist schon immer mit der Zeit gegangen: Parallel zu seiner künstlerischen Arbeit hat er sein Bild- und Tonstudio ausgebaut und betreibt ein digitales Rettungsprogramm zur Erhaltung von Fotos, Dias sowie Ton-, Film- und Videoaufnahmen. Da alte analoge Aufnahmen und VHS-Kassetten mit der Zeit an Qualität einbüßen, hat der Wunsch nach Erhaltung kostbarer Erinnerungen stark zugenommen.

Was seine Kunden zu schätzen wissen: Für die Digitalisierung ihrer wertvollen Erinnerungen werden ausschließlich DVD-Rohlinge mit einer langlebigen Haltbarkeit verwendet.