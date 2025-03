Selbstbedienung: Stöberschränke in Weinheim und Umgebung 

Weinheim/Bergstraße. Selbstbedienungsschränke gibt es inzwischen in allen Varianten – befüllt mit regionalen Lebensmitteln, gebrauchten Büchern oder eben mit Dekoartikeln. Immer mehr dieser Deko-Schränke finden sich entlang der Bergstraße und im Odenwald. Vom selbst getöpferten Kerzenhalter über bemalte Postkarten und Girlanden gibt es für jede Jahreszeit und jeden Anlass die passende Deko. Auch perfekt für jeden, der noch schnell ein Geschenk sucht, aber den Ladenschluss verpasst hat. Die Bezahlung ist in den meisten Schränken ganz bequem via PayPal möglich.