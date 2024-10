Auch in Gorxheimertal gibt's jetzt einen Fairteiler-Schrank

„Es ist eine tolle Sache – und nun auch hier bei uns“, sagte Bürgermeister Frank Kohl am Dienstag vor dem Bürgerhaus in Gorxheimertal und unter dem Regenschirm stehend. Doch der Regen trübte nicht die Stimmung der Menschen, die sich vor dem Bürgerhaus in der Siedlungsstraße trafen. Der Grund: In Gorxheimertal wurde an ebenjener Stelle der erste „Fairteiler“-Schrank eingeweiht. Ein Projekt, das soziale und nachhaltige Aspekte vereint.