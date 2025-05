Zweiter Fairteiler-Schrank in Fürth eingeweiht

Fürth. Mit Brötchen, süßen Stückchen, Paprika, grünem und weißem Spargel, Karotten, Suppengrün, einem kleinen Kürbis, Schokolade, Keksen und zahlreichen weiteren Leckereien bestückt Foodsaverin Gabi Kuch den neu installierten Fairteiler-Schrank in der Gemeinde Fürth. Der Standort auf dem Parkplatz an der evangelischen Kirche in der Kolpingstraße, Ecke Schleenacker, ist ideal: schattig gelegen, etwas versteckt und dennoch gut sichtbar für die Bevölkerung.