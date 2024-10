In zehn Kommunen werden Fairteiler-Schränke aufgestellt  

Martin Buber hätte er bestimmt gefallen, der neue „Fairteiler-Schrank“, der am Dienstag in der unmittelbaren Nähe seiner Statue aufgestellt wurde. Auf dem Platz – dort, wo die Kellereigasse in den Graben mündet – kann man ab sofort noch haltbare Lebensmittel deponieren, die man selbst nicht mehr braucht, über die sich andere aber noch freuen. Es ist der erste von zehn Fairteiler-Schränken, die in ebenso vielen Kommunen im Wirkungsgebiet der Sparkassenstiftung Starkenburg in Kooperation mit Foodsavern von Foodsharing sowie mit der Lern-Praxis-Werkstatt Weinheim platziert werden sollen.